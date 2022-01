Doi ani de pandemie au pus in genunchi industria turismului, dar exista optimism pentru 2022. “Calatoriile in 2022 vor fi și mai aglomerate decat inainte de pandemie”, a declarat Brandon Berkson, fondatorul companiei de turism Hotels Above Par din New York. „Oamenii vor sa recupereze timpul pierdut”, precizeaza el, adaugand ca potențialii clienți vor sa […] The post Renașterea turismului: 2022, un boom al calatoriilor? first appeared on Ziarul National .