- Irina Begu a trecut de Leonie Kung, scor 6-3, 7 - 5, 7-6. In sferturile de finala, Irina Begu (loc 82 WTA) va juca contra jucatoarei din Spania Sara Sorribes Tormo (loc 84 WTA). Citeste si: Simona Halep - Magdalena Frech LIVE VIDEO ONLINE STREAM Digi Sport 2. Duel pentru semifinalele de la…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Simona Halep si cehoaica Barbora Strycova a ratat calificarea in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce au fost invinse de rusoaicele Veronika Kudermetova/Anastasia Pavliucenkova…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o fara probleme pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 9, scor 6-2, 6-2.

- Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) a reușit o victorie notabila in primul tur al turneului de la Praga. A invins-o in minimum de seturi pe letona Anastasija Sevastova (30 de ani, 43 WTA, favorita 9 a competiției), scor 6-2, 6-2. A fost o partida aflata in permanența in controlul romancei, care nu i-a lasat…