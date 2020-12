Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Remus Truica a fost luat de acasa, joi seara, de politisti, pentru executarea pedepsei de sapte ani de inchisoare in dosarul Fermei Baneasa. Oamenii legii nu l-au gasit insa la resedinta sa pe printul Paul. "La data de 17 decembrie a.c., politistii Statiunii Snagov au pus in aplicare…

- Omul de afaceri Remus Truica a fost ridicat de politisti, joi, de la locuinta sa din Snagov, pentru a fi incarcerat, dupa ce a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare cu executare, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care apar simptomele COVID-19:…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De…

- In 27 iunie 2019, Curtea de Apel Brasov l-a condamnat pe omul de afaceri Remus Truica la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani in dosarul retrocedarii Padurii Snagov. In acelasi dosar, Printul Paul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. In 18 mai 2016,…

- Patronul echipei de fotbal FC U Craiova, Adrian Mititelu, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Decizia pronuntata,joi, de catre magistratii dela Curtea de Apel Craiova este definitiva, astfelca Adrian Mititelu merge la puscarie.

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. "In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedura penala, admite apelul declarat de…