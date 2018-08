Remus Pricopie, rectorul SNSPA: Liviu Dragnea ar putea fi declarat persona non grata de mai multe cancelarii occidentale

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna catalogheaza scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, președintelui Iohannis, drept un produs al lobby-ului. Ironic, Barna remarca faptul ca președintele Romaniei urmeaza sa primeasca scrisori și de la frizerul lui Trump. Dan Barna a precizat, intr-o postare pe…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Curtea Districtuala Lefortovsky de la Moscova "a primit o solicitare din partea organelor de ancheta pentru prelungirea perioadei de arest pentru Turcan. Materialele vor fi studiate pe data de 10 august, la ora Moscovei 10:00", a spus un purtator de cuvant al instanței. El a precizat ca ședința va…

- Moldoveanca arestata în Rusia pentru spionaj este acuzata ca oferea României informatii despre livrarile de energie electrica din Crimeea si Donbass. Un anchetator rus sub protectia anonimatului a declarat ca operatiunea de deconspirare a Carinei Turcan a durat aproximativ…

- "Stiati ca gazoductul Nord Stream 2 ar spori abilitatea Rusiei de a-si folosi resursele energetice pentru actiuni de constrangere politica și influența maligna? Doua treimi din gazul exportat de Rusia in Europa ar utiliza o singura ruta, ocolind Ucraina si devenind o amenintare directa la adresa…

- “Nu ne vindem tara” este un slogan demult uitat, iar in aceasta perioada institutiile statului ar trebui sa se ghideze dupa unul nou, “Sprijinim capitalul autohton”, atat intre granitele Romaniei, cat si in afara acestora. In cei 18 ani de cariera de consultant M&A, am participat in peste…

- Asociatia Europeana de Biliard si Snooker și Innovation Travel & Events vor organiza, la Complexul Hotelier Mirage din Snagov, un triplu Campionat European de Snooker. Evenimentul va avea loc intre 18 si 29 iunie 2018. Cele trei Campionate vor fi: 6 Reds Snooker (18-22 iunie), respectiv Echipe (Ladies,…

- Cinci sute de gorjeni sunt, de miercuri, oficial, angajații fabricii de cablaje Leoni de la Bumbești-Jiu, unitate satelit a grupului care numara peste 90 de fabrici, acestea fiind concentrate in Cehia, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia și Ucraina. Fabrica și-a deschis porțile astazi…