Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), a fost ales presedinte al Forului Academic Permanent America Latina si Caraibe - Uniunea Europeana, cu prilejul celui de-al treilea Summit academic America Latina si Caraibe - Uniunea Europeana, desfasurat…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- Anuntul recent al administratiei americane cu privire la cresterea tarifelor la otel si aluminiu, cu argumentul justificativ de protectie a securitatii nationale, reprezinta o amenintare reala a unui razboi daunator in comertul international. Tot din argumente de securitate europeana, acum…

- Joi, 1 martie, comisarul european pentru politica regionala Corina CREȚU va efectua o vizita oficiala la Paris, unde se va intalni cu dna Nathalie LOISEAU, ministrul afacerilor europene, cu dl. Jacques MEZARD, ministrul pentru coeziune teritoriala, și cu dl. Philippe ETIENNE, consilierul diplomatic…

- UPS (NYSE: UPS) extinde serviciile UPS Worldwide ExpressTM în 124 de țari și teritorii, oferind clienților opțiunea de livrare mai rapida, catre mai multe locații. Cu serviciul pentru livrari la prânz, UPS ajunge acum în mai multe țari și teritorii decât orice alt caraus.…

- Marti, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova", finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.