- Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice: George Simion și Diana Șoșoaca fac politica Moscovei. Romania e in pericol!Rectorul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, lanseaza un semnal de alarma cu privire la situația politica a Romaniei. El susține ca…

- Ieri, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a vorbit despre riscul unei victorii a lui Marine Le Pen (susținuta de Putin, inclusiv financiar) la urmatoarele alegeri prezidențiale, ce ar urma sa aiba loc in 2027.In cazul Romaniei, oare ce scenariu pregatește Kremlinul ṣi cum acționam noi in…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat sambata, in cadrul evenimentului de prezentare a listei candidatilor AUR la europarlamentare, despre vizita premierului Ungariei in Romania, ca are un mesaj pentru cei care viseaza schimbari de granite, conform news.ro.„Zilele acestea a mai venit un musafir…

- "Zilele acestea a mai venit un musafir in Romania, Orban Viktor . S-au spus unele adevaruri acolo, ce e corect e corect, valorile Europei noastre nu sunt infractionalitatea, nu sunt migratia ilegala, nu sunt razboaiele, astea toate sunt adevaruri. Dar nu s-a spus adevarul pana la capat. Am 36 de ani…

- RESITA – E vorba despre investitiile facute la Resita in vederea scaderii amprentei de carbon, in acord cu politica Uniunii Europene, spune Adrian Popescu, presedintele Consiliului de Administratie al Artrom Steel Tubes! „Pe fluxul productiv de otel de la Resita am facut investitii in anii trecuti,…

- Viktor Orban a propus o tehnologie europeana, cu francezii, sunt cei mai buni in Europa. Un asemenea proiect inseamna un orizont de timp de un deceniu, cel puțin, daca suntem serioși, spune Kelemen Hunor despre TGV București-Budapesta, scrie Mediafax.Realizarea trenului de mare viteza București-Budapesta…

- Rusia a trimis un avion special in București pentru a repatria peste 40 de angajați ai Ambasadei Rusiei. Asta dupa ce Romania a decis expulzarea mai multor diplomați suspectați de spionaj. Diplomații ruși aflați la noi in țara vor pleca la Moscova, iar Putin le-a trimis o aeronava.Este vorba despre…