remierul Romaniei, Marcel Ciolacu, prezent la Atena, la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de guvern din Sud-Estul Europei si Balcanii de Vest

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, va participa luni, 21 august, la Atena, la o reuniune de lucru a șefilor de stat și de guvern din Sud-Estul Europei și Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile se vor concentra pe dezvoltarea cooperarii regionale…

- Presa din Harghita critica dur atacurile lanse de premierul Ungariei, Viktor Orban, la adresa Guvernului de la București. Prezent la Baile Tușnad, Orban a acuzat ca MAE i-ar fi interzis sa abordeze anumite subiecte și a ras de Romania, remarcand ca Marcel Ciolacu e premierul cu numarul 20 de cand conduce…

- Potrivit unei informari din partea Guvernului Romaniei, premierul Marcel Ciolacu face apel la autoritatile ruse sa opreasca atacurile asupra porturilor ucrainene. Aceste atacuri afecteaza exporturile de cereal ucrainene catre pietele globale. Prim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, condamna ferm atacurile…

- Prim-ministrul Dorin Recean, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, la 500 de zile de la invazia Rusiei impotriva Ucrainei. „Acest razboi injust trebuie sa se termine acum”, a declarat șeful Guvernului. „Astazi se implinesc 500 de zile de la inceputul razboiului brutal al Rusiei impotriva…

- COMUNICAT DE PRESA Vizita de lucru a prim ministrului Marcel Ciolacu in Germania Prim ministrul Marcel Ciolacu va avea, in perioada 4 5 iulie, o vizita de lucru in Republica Federala Germania.Pe agenda vizitei sunt incluse intrevederi ale premierului Marcel Ciolacu cu Olaf Scholz, cancelarul german,…

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.Agentia Nationala pentru Sport a fost infiintata prin OUG nr. 59/2003, adoptata…

- Anatoliy Tymoschuk (44 de ani), considerat agent FSB, ar fi incercat sa obțina cetațenia romana. Presa din Ucraina, țara natala, scrie ca ar fi folosit documente false. Anatoliy Tymoschuk a fost o legenda a fotbalului ucrainean. Fost capitan al naționalei, jucatorul cu cele mai multe selecții, 144 (4…