Preafericitul Daniel vrea salarii mai mari pentru personalul neclerical

- In cadrul unei intalniri a reprezentantilor cultelor cu reprezentanti ai statului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a solicitat cresterea salariului personalului neclerical al cultelor recunoscute la nivelul salariului minim pe economie. „Asteptam cu speranta concretizarea cresterii sprijinului…

- Taximetristii solicita emiterea, in regim de urgenta, a unei Ordonante de modificare a Legii 204/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto.Protestul este programat de luni pana miercuri. Potrivit…

- Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda prezinta, intr-un comunicat de presa, motivele protestului de marti.”Salariatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti nu pot accepta tratamentul discriminatoriu la care sunt supusi prin efectele Legii 296/2023, ale Ordonantei de Urgenta 115/2023 si prin raportare…