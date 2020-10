Remember 27 octombrie 1990 - Presa acum 30 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 Ziarul Libertatea din 26 octombrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru marire! Ziarul Libertatea din 26 octombrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru marire! Zis si facut Am vazut japonezi fericiti Dindu-si seama ca nu vom putea produce bomba atomica prea curand - singura de care se tem - japonezii amenajeaza capul de Pod (al Prieteniei) din Romania ca pe un gratar cu mititei al caror miros trebuie sa atraga Occidentul. Asteptind sa ne pice si noua niscaiva mici sau niscaiva occidentali, ne multumim deocamdata cu o singura… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Stat Constanța continua spectacolele stagiunii 2020 – 2021, in condiții de siguranța și cu respectarea stricta a tuturor normelor de protecție impotriva pandemiei, conform legii. Pentru a respecta distantarea impusa cu scopul de a preveni contaminarea, numarul de locuri diponibile la o reprezentatie…

- In aceasta stagiune aniversara 60, Teatrul de Comedie propune spectatorilor intalniri unice nu doar in sala de spectacol, ci și in mediul online, unde va gazdui o serie speciala de conferințe-dialog moderate...

- Teatrul de Comedie lanseaza o serie speciala de conferinte-dialog online, ocazie cu care vor fi abordate subiecte de actualitate pentru teatrul romanesc, in contextul pandemiei. In aceasta stagiune aniversara 60, Teatrul de Comedie propune spectatorilor intalniri unice nu doar in sala de spectacol,…

- Fosta și, mai nou, actuala prezentatoare a TVR a adus-o pe fiica sa, Violeta care și-a dorit sa-și susțina și felicite pe fratele sau vitreg, Radu Ștefan Banica, care a intrat in acesta toamna printre primii la Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematrografica I.L. Caragiale. “Sunt foarte…

- Actorul și juratul de la o emisiune de voci, este fericit. Și asta prentru ca fiul sau cel mare, Radu Ștefan este de ieri student la actorie. Tanarul a jucat deja in cateva videoclipuri dar și in piesa de teatru “Totul in gradina”, la Teatrul de Comedie, iar acum este... The post Fiul cel mare al lui…

- Artistul Ștefan Banica jr. (52 de ani) a anunțat ca fiul sau, Radu Ștefan, a devenit student, fiind "printre primii admiși la UNATC, secția Actorie"."Sunt foarte mandru de baiatul meu cel mare, Radu Ștefan, care a devenit student, intrand printre primii admiși la UNATC, secția Actorie", a scris Ștefan…

- Teatrul de Comedie deschide stagiunea spectacolelor sustinute in interior cu premiera "Doi pe o banca", cu Mihai Bendeac si Ilona Brezoianu. Spectacolul va fi prezentat pe 25, 26 si 27 septembrie la Sala "Radu Beligan", de la ora 19,00. "Noi nu am avut cum sa incepem spectacolele…

- Mirela Oprișor este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi – și daca ii vei privi portofoliul, vei ințelege și de ce. Un lucru care a deranjat-o mereu a fost presupunerea celor din jur ca a ajuns atat de departe pentru ca a avut noroc. Vreme de treisprezece ani, Mirela a fost actrița la Teatrul…