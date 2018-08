Remember 10 august 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Ca n-a fost vorba doar despre o simpla plimbare se poate vedea si din acest... PRIM BILANT AL TURNEULUI SUD-AMERICAN! Din delegatia care I-a insotit pe presedintele lliescu in vizitele oficiale intreprinse in Argentina, Uruguay, Chile si Columbia, a facut parte si o echipa compacta de manageri — 16 de stat si 5 privatizati— care au avut contacte intense cu parteneri din fiecare tara vizitata. Primul bilant al intelegerilor perfectate arata ca : • S-AU INCHEIAT CONTRACTE FERME IN VALOARE DE 205,1 MILIOANE LEI.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Patru festivaluri internaționale in mai puțin de o saptamana reprezinta un adevarat record pentru Orchestra Romana de Tineret și Cristian Mandeal, ce se va concretiza in patru concerte programate intre 7 și 12 august, la Sinaia, București, Berlin și Dobbiaco. Pe 7 august este așteptat cu nerabdare la…

- ♦ Decizia rusilor de a incerca sa cedeze controlul pe bursa al Alro vine in contextul unor posibile sanctiuni americane asupra proprietatilor din UE ale lui Vitali Masitski, patronul companiei din Slatina. Oferta de vanzare a unei parti­cipatii de 53,7% din cel mai mare producator…

- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Guvernul achiziționeaza 22 de elicoptere și un simulator de zbor, pentru situații de urgența. Anunțul a fost facut, marți, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Este vorba despre o Ordonanța de urgența privind achiziția cetralizata de elicoptere și simulatoare de zbor pentru situații…

- Ghețarii din Antarctica s-au topit de trei ori mai repede in ultimii cinci ani rezulta dintr-un studiu realizat de o echipa internaționala de oameni de știința. Potrivit acestora, in ultimii 26 de ani continentul sudic a pierdut circa 3 trilioane de tone de gheața, suficient pentru creșterea nivelului…

- Cele sase filme din competitia principala a Pelicam de anul acesta ne provoaca sa chestionam rolul nostru in lume. In aceasta epoca a consecintelor, ne intrebam daca suntem personajul bun sau cel rau in aceasta poveste.

- Pe data de 13 martie, in jurul orei 19.40, George Rosioru, in varsta de 29 de ani, era pe punctul de a lasa trei clienti intr-un cartier din nordul Londrei, in Stamford Hill Estate, cand mașina lui a fost blocata de un alt vehicul.Din cealanta masina au iesit doi barbați inarmați, unul…

- O noua ediție a Festivalului de Teatru-Circ „Fantasticoo“ va avea loc in perioada 25-28 mai 2018, cand, la Arad, sunt așteptați actori, acrobați, magicieni cu spectacole potrivite atat pentru adulți cat și pentru copii. Marco Zoppi din Italia, magicianul Lorenzo Cristian, magicianul Verdini sunt…