- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs joi seara in judetul Vrancea. Seismul a fost la ora 19.16 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pe masura ce lumea se indreapta spre recesiune, aceasta tara cu 3,7 milioane de locuitori, care are iesire la Marea Neagra, va inregistra o crestere viguroasa a productiei economice, de 10%, in 2022, pe fondul unui boom condus de consum, potrivit institutiilor internationale. Astfel, economia modesta,…

- Canon, companie lider mondial in imagistica digitala, imprimare industriala și servicii de afaceri colaborative iși relocheaza, incepand cu aceasta toamna, centrul de dezvoltare din Timișoara in ISHO Offices. Biroul Canon din Timișoara va ocupa o suprafața de 2.500 mp. Anunțul vine la scurt timp dupa…

- Dupa cateva leak-uri noul joc Need for Speed tocmai a fost anuntat. Se numeste Need for Speed Unbound si va sosi in luna decembrie a acestui an. Mai precis va sosi pe 2 decembrie 2022, iar titlul va adopta un design inspirat de anime. Inspiratia se trage mai precis din comic book-uri si arta stradala.…

- Electronic Arts a lansat vineri FIFA 23, cu tehnologia de gameplay HyperMotion2. Jocul este disponibil pentru PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC prin EA app, Origin, EPIC, și Steam, PlayStation 4 și Xbox One. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Invitat la ZIUA LIVE, joi, 22 septembrie, este Andrei Talpes, directorul Clubului Sportiv Municipal.Andrei Talpes a activat si ca manager general al Baschet Club Athletic Neptun Constanta, dar si ca presedinte al Asociatiei Judetene de Baschet Constanta. De asemenea, in ultimii ani, Andrei Talpes a…

- (P) Cei tineri, dar nu numai, indragostiți de PlayStation, au de exact o luna locul ideal pentru a-și consuma in mediul virtual adrenalina acumulata in lumea reala. Și aceasta pentru ca in zona ultracentrala a orașului s-a deschis ”World of Games by Eduard”.

- Rectificarea bugetara este pozitiva si se bazeaza pe o majorare a Produsului Intern Brut, respectiv o crestere de aproximativ 30 de miliarde de lei la bugetul general consolidat, a declarat joi prim-ministrul Nicolae Ciuca, la sedinta de Guvern.