Remedii pentru iritațiile din cauza epilatului. Ingredientele din bucătărie care îți fac pielea frumoasă Deși epilarea pare a fi soluția salvatoare pentru multe femei, majoritatea resimt un anumit nivel de disconfort la nivelul picioarelor dupa indepartarea parului. Pielea inflamata, roșie sau iritata nu este o problema rar intalnita in randul femeilor. Vestea buna este ca poți apela oricand la remedii de casa pentru a calma pielea sensibila, dupa epilare. […] The post Remedii pentru iritațiile din cauza epilatului. Ingredientele din bucatarie care iți fac pielea frumoasa appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

