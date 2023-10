Remedii naturale, care pot lua locul paracetamolului Sunt plante medicinale și produse naturale, cum sunt uleiurile esențiale și tincturile, care pot inlocui paracetamolul cu rezultate bune contra anumitor dureri. Aceste remedii naturale au proprietatea de a calma dureri articulare, musculare, menstruale și digestive, inclusiv dureri de cap și in gat. De cele mai multe ori, in cazul acestor dureri folosim paracetamolul. In ultima perioada, a crescut interesul pentru remediile naturale contra unor dureri din doua motive: pe de o parte, se observa o penurie de paracetamol, iar pe de alta parte, și acest medicament, ca de fapt toate medicamentele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

