Stiri pe aceeasi tema

- In amicalul cu PAOK Salonic, scor 1-1, cei mai buni jucatori ai roș-albaștrilor au fost aceiași care au impresionat și in campionatul trecut, dar și impotriva lui Anderlecht: Darius Olaru și mai ales Florinel Coman. In schimb, jucatorii care au intrat din postura de rezerve au dezamagit, in frunte cu…

- Vremea rece și umeda i-a aprins pe jucatorii lui FCSB și a transformat un joc din antrenament intr-o disputa ca una oficiala. A caștigat echipa lui Coman și a lui Olaru, cei mai buni, mai ambițioși și mai ofticoși de pe teren FCSB a mers in Olanda ca sa scape de caldura din București și ca sa aiba adversari…

- Elveția-Romania este in direct in aceasta seara la Prima TV. In urma cu aproape 30 de ani, naționala celuilalt Iordanescu era spulberata de elvețieni in grupele Cupei Mondiale din SUA. Naționala lui Iordanescu Jr. da un nou test de foc in drumul spre Campionatul European de fotbal din Germania 2024.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu 5-1 din derby-ul cu FCSB, ca este bucuros de faptul ca a castigat 3 din cele 4 partide jucate in actualul sezon cu formatia ros-albastra, scrie Agerpres."Victoria e victorie,…

- Anca Țurcașiu și Jean Jean Gavril au facut show pe scena Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Nicki Minaj & Bebe Rexha și au interpretat piesa „Hey Mama”. Momentul nu a fost unul deloc ușor, dupa cum a recunoscut Jean Gavril in fața juraților.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, la Brasov, despre interzicerea cumulului pensie-salariu, care ar fi prevazuta in masurile de reducere a cheltuielilor pregatite de Executiv, ca in momentul in care vor avea o astfel de lege aprobata, cu certitudine va renunta la una dintre ele, precizand ca…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a laudat-o pe Petrolul, dupa victoria prahovenilor cu CS Mioveni, scor 2-0. Petrolul e pe primul loc in play-out, dupa 3 victorii din 3 meciuri. MM Stoica considera ca echipa din Ploiești este „o surpriza colosala” MM Stoica: „Petrolul este o surpriza colosala” „Pentru…