- Dacia va avea in 2020 modele care polueaza mai puțin. In așteptarea proiectului pentru mașini electrice (2022-2023), Renault le pune motoare GPL. Vor fi dotate cu GPL autoturismele Logan, Sandero și Logan MCV. Dacia Duster, Sandero și Logan trec pe GPL in 2020. Sau, mai degraba, trec pe un motor care…

- Cel puțin 6 persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza, intr-un orasel situat in centrul Germaniei. Potrivit primelor date din ancheta, atacatorul, care a fost arestat, ar fi ruda cu victimele.

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in orasul Rot am See din sudul Germaniei si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Automobile Dacia a vandut, in anul 2019, un numar de 736.570 de autoturisme, dintre care 581.543 au fost comercializate in statele UE si in cele ale Asociatiei Europene de Liber Schimb, informeaza un comunicat de presa al companie. In regiunea UE + AELS, Dacia s-a plasat in 2019 pe locul al 13-lea in…

- Mai multe zeci de maimute din diferite specii au murit la gradina zoologica din Krefeld, in vestul Germaniei, dupa ce sectorul rezervat lor a fost cuprins de un incendiu in noaptea de marti spre miercuri, transmite AFP. Conform politiei, incendiul a fost provocat de lampioanele zburatoare chinezesti…

- Hansi Flick, antrenorul interimar al echipei Bayern Munchen de la concedierea lui Niko Kovac, a fost reconfirmat in functie pana la finalul sezonului cel putin, a anuntat, duminica, clubul bavarez, citat de AFP. "FC Bayern si Hansi Flick s-au inteles pentru ca Flick sa ramana antrenor…

- Mașina a fost special proiectata pentru a raspunde exigentelor Sale de mobilitate și a fost livrata Suveranului Pontif de Christophe Dridi, director general Groupe Renault România si presedinte director general Automobile Dacia SA, si de catre Xavier Martinet, director general Groupe Renault…

- Dacia Duster a castigat o pozitie in topul vanzarilor SUV-urilor mici la nivel european, cu 166.225 de masini noi inmatriculate in primele noua luni, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit carsalesbase.com, citat de Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Citește…