- La ora actuala, continentul european platește cel mai greu tribut virusului SARS-CoV-2, numarand aproape doua treimi din cele 164.000 de decese inregistrate in intreaga lume. Cifrele, desprinse parca din statisticile celui de-al doilea Razboi Mondial, vorbesc de la sine. Italia numara 23.660 de morți,…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național s-au inregistrat 328 noi cazuri de COVID 19. Dintre acestea, cinci sunt din județul nostru. Astfel, in Bistrița Nasaud sunt 104 cazuri pozitive, din care 49 s-au vindecat și 11 au decedat. Pana astazi, 19 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.746…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 727 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 13 in Germania, 55 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…

- "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 713 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 421 in Italia, 196 in Spania, 25…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- In urma cu patru luni Europa urmarea cu o curiozitate mai degraba științifica situația aparuta in China in provincia Wuhan, unde in luna decembrie au aparut primele cazuri de coronavirus. Curiozitatea a inceput sa se transforme in ingrijorare dupa numai o luna și jumatate, cand a fost inregistrat primul…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…