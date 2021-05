Stiri pe aceeasi tema

- Vor exista noi masuri de relaxare începând cu data de 1 iunie, indiferent de rata de vaccinare, a anunțat premierul României, Florin Cîțu, miercuri, într-o conferința de presa. Întrebat daca vor exista…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca vor exista noi masuri de relaxare de la 1 iunie, chiar daca rata de vaccinare nu depașește pragul de 5 milioane de persoane.Intrebat daca vor mai exista relaxari ale restricțiilor in cazul in care nu se va depași ținta de…

- Președintele Klaus Iohannis susține joi o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie. Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis: Am discutat azi despre pandemie, campania de vaccinare…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava recomanda firmelor și in mod deosebit celor care desfașoara activitate in domeniul HoReCa sa transmita la DSP numarul persoanelor eligibile care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, respectiv angajați proprii, angajații subcontractorilor, precum și membrii…

- Andrei Baciu: „Suntem la 2,8 milioane de persoane vaccinate si trebuie sa atingem acest target de 5 milioane de persoane vaccinate la inceputul lunii iunie. Astazi, de exemplu, au fost vaccinate 59.000 de persoane cu prima doza. Avem, grosier vorbind, 40 de zile pana la 1 iunie. Daca avem 50.000 de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare susține ca obiectivul de 10 milioane de persoane vaccinate e greu de atins fara populația din mediul rural, chiar daca ponderea persoanelor care traiesc in orașe este mai mare. El crede ca un rol foarte important in campania de vaccinare de la sate il are preotul,…

- Marți, 20 aprilie, s-a deschis la Ighiu, in colaborare cu Primaria comunei, primul centru de vaccinare fix din mediul rural din județul Alba. Amenajat in sediul Centrului pentru persoane varstnice din comuna, acesta beneficiaza de 2 fluxuri de vaccinare a cate 96 de locuri, serul utilizat fiind Moderna.…

- Valeriu Gheorghita a fost intrebat marti, intr-o conferinta de presa, in ce stadiu mai sunt negocierile pentru vaccinul Johnson&Johnson. "Este un contract deja incheiat de Comisia Europeana, compania Johnson & Johnson a depus deja documentatia in vederea obtinerii autorizarii de punere pe piata de…