- Factorii de decizie din Statele Unite ale Americii trebuie sa se concentreze pe intarirea capacitații economice proprii și nu in lansarea de atacuri impotriva Chinei in timpul competiției cu aceasta, a spus Lawrence Summers, fost secretar de finanțe al SUA, recent, intr-un interviu acordat Bloomberg.…

- Ministrul chinez al Aararii, Wei Fenghe, prezent in Cambodgia la reuniunea extinsa a celei de-a 9-a Conferințe a miniștrilor Apararii din țarile ASEAN, a avut o intalnire cu omologul american, Lloyd Austin, la invitația celui din urma. Wei Fenghe a facut o prezentare privind cel de-al 20-lea Congres…

- In perioada 14-19 Noiembrie, președintele Chinei, Xi Jinping, a participat la cel de-al 17-lea Summit G20 din Bali și la cea de-a 29-a reuniune informala a liderilor APEC din Bangkok, efectuand totodata o vizita oficiala in Thailanda. Ministrul chinez al Afacerilor Externe, Wang Yi, a facut o serie…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, urma sa mearga sambata in Polonia pentru a lua parte la o reuniune ministeriala a OSCE. Varșovia i-a refuzat, insa, intrarea pe teritoriul Poloniei. ”Decizia Poloniei este provocatoare și fara precedent”, a declarat diplomația rusa intr-un comunicat. „Varșovia…

- „Un loc de munca in industrie genereaza alte 8 locuri de munca in economie, iar acest lucru ne obliga sa promovam masuri de protecție și sprijin pentru marii operatori industriali din țara noastra. Criza energetica ramane principala problema a marii industrii. In acest context, am solicitat reprezentanților…

- Germania vrea sa-și reduca dependența fața de China pentru bogațiile subsolului, fara de care nu poate finaliza revoluția energetica spre resurse regenerabile și nici nu poate acționa la digitalizarea infrastructurilor. Ministrul de externe, Annalena Baerbock, l-a incurajat deschis marți pe Olaf…

- Pregatirile pentru expoziția companiilor, Forumul economic internațional de la Hongqiao, expoziția țarilor, schimburile culturale și activitațile aferente din cadrul celei de-a cincea ediții a Expoziției de Importuri Internaționale din China (CIIE) au fost finalizate, a anunțat Shu Jueting, purtatorul…

- Biroul de presa al Consiliului de stat al Chinei a convocat, marți, o conferința de informare, in cadrul careia, responsabili ai Ministerului Comerțului și ai Vamii Generale au prezentat setul de masuri pentru sprijinirea creșterii stabile a comerțului exterior. In ceea ce privește deschiderea in continuare…