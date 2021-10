Relațiile dintre Taiwan și China ajung într-un moment „întunecat” Publicația portugheza Diario de Noticias noteaza ca relațiile dintre Taiwan și China ajung intr-un moment „intunecat”. In contextul in care o delegație de senatori francezi viziteaza Taiwanul, iar China descrie vizita drept „daunatoare intereselor Beijingului, relațiilor chino-franceze și imaginii Franței”. „O delegație de senatori francezi se intalnește cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, in ceea ce este inca o buturuga pe focul dintre China continentala și regimul democratic instalat pe insula Formosa. Tensiunile sunt cele mai grave din ultimele patru decenii, așa cum a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

