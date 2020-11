Ancheta dupa ce o asistenta si un medic de la ATI ar fi intreținut relatii intime in unitate. Potrivit surselor ziarului Libertatea, asistenta fusese confirmata cu Covid la sfarșitul lui octombrie, cand ar fi avut aventura cu medicul, și a venit la munca, in loc sa se izoleze acasa. Ancheta in acest caz va fi finalizata la sfarșitul lunii, spune managerul spitalului, Dumitru Vienescu. Asistenta și medicul rezident, amandoi parte a personalului din secția de ATI a Spitalului Județean din Targu Jiu, ar fi intreținut relații sexuale la finalul lunii octombrie, in spital. „In perioada 19 – 26.10,…