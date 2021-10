Stiri pe aceeasi tema

- Anunt finalizare implementare proiect M2 ABI finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” S.C. ABI ASSET S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ” M2 ABI” proiect nr. RUE 7177 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG…

- ​Ministerul Economiei anunța, luni, ca lanseaza o a doua ediție a Masurii 1, de ajutoare de stat de câte 2.000 de euro pentru firme, cu noi categorii de beneficiari eligibili fața de prima ediție. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​În ultima saptamâna, Ministerul Economiei a accelerat puternic plațile de granturi de capital de lucru catre firmele beneficiare ale Masurii 2 din schema de ajutoare de stat COVID pentru IMM, dupa o perioada lunga de așteptare. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Comunicat de presa lansare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, beneficiar SC STEFAN SHOW SRL Comunicat de presa SC STEFAN SHOW SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr RUE 13564 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,…

- GECON IMPEX COM SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”Cerere de finanțare CAPITAL DE LUCRU – GECON IMPEX COM SRL” proiect nr RUE 10702 din 27.07.2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituitaprin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni,…

- S.C. RIAL-FITZA S.R.L-D, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru RIAL-FITZA S.R.L-D” proiect nr. RUE 9226, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- FDF TRANS SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” FDF TRANS SRL” proiect nr RUE 11171 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul…

- MALEX THOR SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr M2-1059 din 13-01-2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,…