Rejuvenarea intimă, la modă în 2023. Ce se mai poartă în materie de operații estetice In 2023, una dintre operațiile estetice-vedeta este rejuvenarea intima. Se observa, insa, o creștere a cererii pentru cinci proceduri estetice, care se afla in prezent in focus nu doar pentru ca sunt in trend pe rețelele de socializare, dar și pentru ca pastreaza naturalețea pacienților. „Luna ianuarie este una in care intotdeauna crește numarul programarilor pentru diferite intervenții estetice. Explicația este simpla. Prima luna din an este in general considerata una pentru repaos, o perioada ideala pentru recuperare dupa anumite intervenții estetice minim invazive sau chirurgicale, care necesita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 5 intervenții estetice care vor fi in voga in 2023. Predicțiile medicilor chirurgi „Luna ianuarie este una in care intotdeauna crește numarul programarilor pentru diferite intervenții estetice. Explicația este simpla. Prima luna din an este in general considerata una pentru repaos, o perioada ideala…

- Tocmai de aceea, este necesar sa ai grija de masina ta si sa acorzi o mai mare atentie. In primul rand, va fi nevoie sa speli masina in mod constant. Este cea mai buna metoda pentru a stopa efectul coroziv provocat de sarea de pe sosele, asa ca asigura-te ca o speli in mod regulat.De asemenea, iti sugeram…

- O portiune din podul rutier de la intrarea in satul Hrusova din raionul Criuleni, s-a prabusit sambata trecuta. Vorbim despre un sfert de con, de care se tine piatra sa nu cada de pe baza structurii.

- Ți s-a spus vreodata ca vorbești in timpul somnului, scoțand anumite sunete aproape imposibil de descifrat? Ei bine, acest lucru poate fi cauzat de un factor genetic și apare mai des la barbați decat la femei. Ce spun cercetatorii cu privire la aceasta situație. Motivul pentru care vorbim, de fapt,…

- „KOMOREBI. Lumina care se filtreaza printre copaci”, spectacol performativ despre locurile nepatrunse unde se ascund fricile barbaților se va juca la Craiova. „KOMOREBI. Lumina care se filtreaza printre copaci”, cel mai nou spectacol de teatru creat de compania Vanner Collective, pe textul dramaturgei…

- De ce se intensifica semnele de imbatranire dupa 40 de ani. Explicatia medicul chirurg estetician Iancu Morad! ”In special dupa varsta de 40 de ani, incepem sa ne uitam dimineața in oglinda și sa nu ne placa neaparat ceea ce vedem. Pare ca e ceva schimbat, pare ca suntem mai obosiți deși poate ne odihnim…

- Lucian Bode este chemat, astazi, in Parlament de Opoziție sa dea explicații pentru licitația demarata de Poliția Romana. Vorbim despre achiziția a 600 de BMW-uri la un preț de 32.000 de euro, fara TVA/ bucata.Opoziția nu susține acesta achiziție și reclama ca e o lictație incheiata cu un apropiat al…