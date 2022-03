Reinterpretarea feminitații alaturi de Calvin Klein Lasa-te inspirat de colecția Primavara ’22 Calvin Klein & invita acea femeie speciala din viața ta, catre care iți intorci gandurile bune și dragostea, sa aleaga piesele care ii definesc feminitatea in stilul propriu. Pentru acest sezon, Calvin Klein iși propune sa regandeasca conceptul de comunitate și sa prezinte o campanie dedicata oamenilor autentici pe care ii intalnești la orice pas, pe strada, in fața casei sau in diverse scenarii urbane. Este vorba despre conexiune și unificare prin stilurile Calvin Klein. Colecția Primavara ’22 celebreaza…