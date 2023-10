Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica in finala celebului show Chefi la cuțite, 18 octombrie 2023! Concurenții din echipa lui Valentiin Timofte au tras o sperietura de proporții, dupa ce flacarile au izbucnit in bucatarie. Din ce motiv s-a ajuns intr-o astfel de situație.

- Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au facut echipele alaturi de care sa gateasca in Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finaliștii au ales cu mare atenție persoanele cu care vor imparți bancul de lucru in ultima etapa a show-ului culinar. Iata la ce strategii au apelat.

- Emoții mari la „Chefi la cuțite”! S-au ales echipele pentru marea finala! Janni Alexandridis a calculat cu atenție și a decis strategic. Ce hotarare a luat concurentul in acest punct important al competiției.

- In ediția de seara trecuta, au fost anunțați cei trei concurenți care se vor lupta in finala de la Chefi la cuțite. Janni Alexandridis se numara printre cei care au ocupat un loc in ultima etapa a competiției, fericit ca și-a indeplinit una dintre marile dorințe.

- Ediția de seara trecuta a venit cu mari emoții pentru concurenții de la Chefi la cuțite, asta dupa ce au fost anunțați cei trei finaliști. Deși și-a dorit sa ajunga pana la finalul competiției, Alex Mihoc nu a ocupat un loc in finala.

- Sezonul 12 Chefi la cuțite și-a ales semifinaliștii. Dupa un ultim battle plin de situații tensionate și o proba individuala dificila, 9 concurenți merg direct in urmatoarea etapa a show-ului culinar. Iata cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite sezonul 12 in randurile de mai jos.

- Mai sunt cateva ediții din sezonul 12 al show-ului culinar Chefi la Cuțite, difuzat de Antena 1, ultimul in care vor aparea de altfel și bucatarii Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Cand s-a aflat carei provocari trebuie sa se dea curs, reacțiile nu au putut fi oprite: „Circ”. Foto…

- Chefi la cuțite aduce in fața telespectatorilor talente incredibile la gatit, dar și povești de viața greu de imaginat. Este și cazul urmatoarei concurente, care a izbucnit in lacrimi cand a ales sa iși impartașeasca drama vieții in fața camerelor de filmat. Anda Alexe a trecut prin momente limita,…