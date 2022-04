Reîncărcarea unei cartele PrePay poate fi mai ușor efectuată - Re-incarcare.ro vine cu soluția! Afacerile din ziua de azi trebuie sa se alinieze nevoilor publicului. Acum spre exemplu, utilizatorul de cartela reincarcabila nu mai este nevoit sa mearga specific doar la sediul oficial al operatorilor de telefonie mobila pentru o reincarcare. Exista parteneri, magazine in care reincarcarea este simplu de realizat. Sau exista re-incarcare.ro! Pentru ca multe dintre activitațile la ora actuala se desfașoara cu precadere online, ne-am obișnuit așadar sa avem la un click distanța tot ce este necesar. De ce nu ar fi și posibilitatea de reincarcare Orange online cu card? In acest… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CT BUS anunta publicul calator ca serviciul de plata prin SMS este functional. Numarul de telefon dedicat achizitionarii biletelor prin SMS este 7475, iar optiunea este disponibila tuturor clientilor retelelor Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobil. ATENTIE Achizitionarea biletului se face inainte…

- Social Kaufland a retras de la vanzare un lot de avocado bio / Motivul – depașirea limitei legale de pesticide martie 22, 2022 14:30 Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca lanțul de supermarketuri Kaufland a decis, voluntar și preventiv, retragerea…

- Mulți oameni arunca din graba apa in care au fiert pastele. Cum poți sa te folosești de ea și care este efectul pe care il aduce? Este foarte eficienta! Majoritatea oamenilor iși prepara singur pastele acasa pentru ca sunt simple, iar in comerț exista o gama larga de sosuri deja preparate pentru ele.…

- Orange și operatorul de servicii fixe, Telekom Romania Communications, au parcurs etape importante incepand cu 30 septembrie 2021, pentru le asigura clienților și partenerilor o experiența unitara. Astfel, compania anunța schimbarea numelui Telekom Romania Communications și, din 28 martie 2022, unificarea principalelor canale de contact pentru clienții…

- Așadar, renunțați la produsele de tip fast-food și incercați sa va faceți un burger chiar la voi acasa. De regula, burgerii sunt serviți alaturi de cartofi prajiți. Nu ar fi o idee rea ca, in loc de cartofi prajiți, sa folosiți cartofi copți. Sunt o alternativa mai sanatoasa.Iata de ce aveți nevoie-…

- Un barbat din Botosani a murit in spital, la scurt timp dupa ce a fost victima unui accident cumplit. In varsta de 66 de ani, barbatul era intr-o avansata stare de ebrietate. Acesta se afla in vizita la o ruda si a iesit pe casa scarii sa fumeze. Din cauza starii provocate de alcool, barbatul s-a dezechilibrat,…

- ADVERTORIAL. Acoperirea spațiilor goale de pe perete nu este pe placul tuturor. Nu este doar costisitor, ci și consumator de timp. O rola de tapet costa destul de mult, și asta inainte de a cumpara materialele necesare pentru a o aplica. Avand in vedere toate acestea, este deosebit de ușor sa va intrebați…

- Dupa SIM am trecut la micro SIM si nano SIM, iar de cativa ani la eSIM. Urmatorul pas in evolutia SIM-ului ar fi iSIM, standard prezentat de Vodafone, Qualcomm si Thales. De ce se cauta o noua paradigma? Deoarece nu mai e spatiu la interiorul telefoanelor, in epoca miniaturizarii. iSIM vine de la „Integrated…