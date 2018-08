Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna…

- Sancțiunile europene impotriva Rusiei, impuse din cauza agresiunii ruse din Ucraina, sunt legate de punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, a declarat premierul italian Giuseppe Conte la o conferința de presa cu președintele american Donald Trump, sustinuta la Casa Alba, transmite Aska News.…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l invite pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa efectueze o vizita la Washington la toamna, a anuntat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit site-ului postului CNN.

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte. Anuntul a fost facut miercuri de administratia americana, releva agentia Belga.

- Premierul italian Giuseppe Conte a sustinut, miercuri, ca prelungirea sanctiunilor economice contra Rusiei nu trebuie sa fie automata, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, si urmeaza sa extinda pana la finalul lunii…

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…