Stiri pe aceeasi tema

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui. „Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Magazinele se inchid la ora 18.00 si intra in vigoare restrictii de deplasare de la ora 20.00 acolo unde incidenta este de peste 7,5 la mie toata saptamana, iar acolo unde incidenta este de peste 4 la mie, restrictiile sunt doar pentru weekend, a anuntat, joi seara, Raed Arafat. In ce conditii se inchid…

- In cazul in care iți reclami vecinii care fac prea mult zgomot, aceștia s-ar putea alege cu amenzi usturatoare. Iata cum acționeaza Poliția in situațiile in care cei care locuiesc in jurul tau te deranjeaza cu muzica data prea tare, cu folosirea unei bormașini sau in alte moduri. Romanii care stau la…

- Turismul medical s-a schimbat odata cu restrictiile de calatorie. Daca inainte romanii mergeau in Turcia ca sa isi faca transplant de par, acum apeleaza la clinicile din tara. La o clinica din Cluj,...

- • Romanii prefera Grecia și Croația pentru vacanțele nautice. • Inchirierea de iahturi și ambarcațiuni necesita rezervari din timp, iar cele mai cautate perioade sunt lunile iunie și iulie; • Numarul de cautari in luna ianuarie 2021 s-a triplat comparativ cu luna decembrie a anului…

- Romanii care intra in țara prin cel mai mare Punctul de trecere a frontierei Nadlac se plang ca, in unele cazuri, așteapta afara in frig, chiar și mai mult de o jumatate de ora pentru a ajunge la triajul epidemiologic facut de catre cadrele medicale ale Direcției de Sanatate Publica Arad. DSP recunoaște…

- Romanii au inceput din ce in ce mai mult sa calatoreasca in vacante exotice, dupa aproape un an de la debutul pandemiei. Intre cele mai cautate destinatii sunt tarile care nu se afla pe lista galbena si care solicita doar un test RT-PCR negativ, intre care si Egiptul. Mohamed Amin, general manager…

- Portugalia a schimbat condițiile de calatorie pe teritoriul țarii. Noile norme intra in vigoare de duminica, 31 ianuarie, ora 00.00. Conform MAE, Portugalia se afla in stare de urgența pana pe 14 februarie. Noile reguli Romanii care calatoresc in Portugalia cu avionul au obligația sa prezinte un test…