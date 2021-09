Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii trec in online la rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anunțat, miercuri, noile condiții…

- Noile reguli pentru deschiderea școlilor au fost prezentate de ministrul Sanatații și ministrul Educației, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa.In urma unui ordin comun al miniștrilor Sanatații și Educației, pana la atingerea ratei de infectare de 6 la mia de locuitori in localitate, toate școlile…

- Ministrii Sanatatii si Educatiei anunta noile reguli pentru deschiderea scolilor. Ordinul comun de ministru este in stadiul de document in lucru si prevede mai multe masuri, printre care si asigurarea permanenta a unui stoc de rezerva de masti si materiale de protectie pentru elevi/studenti/personal…

- Noul an școlar va incepe, in Austria, cu o perioada-tampon de trei saptamani, in condițiile unei creșteri a numarului de cazuri Covid-19 in aceasta țara, potrivit TheLocal.at . Aceasta faza va presupune obligația elevilor și personalului școlar sa poarte maști in spațiile din afara claselor, dar nu…

- Utilizarea maștilor textile va fi interzisa in noul an școlar, toți elevii din invațamantul primar, gimnazial, liceal, precum și studenții urmand sa poarte numai maști de uz medicinal, a anunțat marți Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ministrul Sanatații a a prezentat marți, intr-o conferința de presa,…

- ​Metropolitan Life, companie la care peste 2,5 milioane de români au asigurari de viața și pensii private obligatorii, a raportat venituri de peste 125,1 milioane lei în primul trimestru din acest an, în creștere cu 22% fața de perioada similara a anului trecut. Al doilea mare asigurator…

- NTT DATA, lider global in transformare digitala și servicii IT, a anunțat astazi ca a inființat recent NTT DATA EMEAL (Europa, Orientul Mijlociu, Africa și America Latina) care iși va incepe activitatea operaționala in 14 septembrie 2021. Noua companie aduce everis (cu prezența in principal in Europa…

- Cea mai importanta constructie de pod din tara noastra a fost podul peste Dunare, de la Cernavoda, realizarea inginerului roman Angel Saligny (n.19 aprilie 1854 – m.17 iunie 1925). Acest pod – Carol I – construit in perioada 1890-1895, a reprezentat la vremea respectiva cel mai mare pod metalic cu grinzi…