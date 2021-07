Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Timișoarei, și in acest an, cu ocazia ședinței festive a consiliului local, vor fi decernate titluri de Cetațean de Onoare al orașului. Pentru acest an sunt vizate personalitațile Smaranda Vultur, Dorin Bratu și Oscar Berger. Pentru ultimii doi titlul vine post-mortem. Smaranda Vultur a predat…

- Titluri de cetațean de onoare al Timișoarei, de ziua orașului, pentru 4 personalitați. Consiliul local va vota, miercuri, proiectele de hotarare, iar decernarile vor fi facute in 3 august, de ziua Timișoarei. Printre cei nominalizați se numara și Oscar Berger, jurnalist, cineast și director al ziarului…

- Titlul de „Cetatean de Onoare" al municipiului Falticeni va fi acordat, post mortem, prof. Vasile Nistoreasa, un proiect de hotarare in acest fiind votat in sedinta Consiliului Local de miercuri, 23 iunie. Distinctia va fi inmanata familiei vineri, 25 iunie, data la ...

- Decizia a fost luata in unanimitate astazi de consilierii locali, in ședința extraordinara. Trei targumureșeni vor fi premiați pentru excelența in activitate. Este vorba de profesorul universitar Cornel Sigmirean, de Palonta Sandor, fost angajat al Arhivelor Naționale, precum și de fosta noastra colega,…

- Astazi de la ora 12.00 are loc sedinta extraordinara a Consiliului Judetean. Cu aceasta ocazie se vor acorda trei titluri de „Cetatean de Onoare a judetului Maramures”. Este vorba despre Ana Blandiana si doua personalitati care au decedat: Romulus Rusan si Ioan Dulf. Consilierii judeteni vor mai dezbate…

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia se intrunesc joi. 27 mai, intr-o ședința de Consiliu Local cu 42 de proiecte de hotarare. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise 2. Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Consilierii locali sunt convocați joi, 27 mai, de la ora 13.00, in ședința ordinara, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, acordarea titlului de ”cetațean de onoare” pentru cinci albaiulieni, finanțari pentru CS Unirea Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918”,…

- Printr-o adresa oficiala transmisa spre executivul Consiliului Județean Maramureș de catre deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea și grupul consilierilor județeni PSD, demnitarul maramureșean propune acordarea post-mortem a titlului de Cetațean de Onoare al Județului Maramureș regretatului ing. Ioan…