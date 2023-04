Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Accidentul petrecut in urma cu cateva ore pe raza localitații Canțalarești s-a dovedit o adevarata cascadorie finalizata cu spitalizarea unuia dintre șoferii implicați. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost scos de pe șosea, iar cel de-al doilea s-a rasturnat. Conform polițiștilor…

- Dupa lansarea primei parți a albumului “Just Dance”, INNA revine cu o noua piesa intitulata “My Crystal Nails”, cu un sound dance, versuri extra și un videoclip oficial plin de culoare, outfituri spectaculoase și diva vibes. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, muzica de IRAIDA, Alex Cotoi, Elena Alexandra…

- Cea mai noua producție a Teatrului Național Iași, Moliere. Improvizația de la Versailles, un spectacol de Ovidiu Lazar, marcheaza 350 de ani de la moartea marelui dramaturg francez, remarcabil om al scenei, actor și fondator al trupei de teatru „L’Illust

- Un barbat din Iasi s-a trezit cu o surpriza neplacuta, cand a aflat ca trebuie sa plateasca facturile noilor proprietari ai casei in care nu mai locuieste de opt anI. Acest lucru s-a intamplat pentru ca noii locatari nu au transferaT contractul pe numele lor.

- Editura Publisol aduce in atenția publicului iubitor de istorie și nu numai, noua ediție integrala a Insemnarilor zilnice (1904-1951) ale regelui Carol al II-lea, un prețios izvor istoric privind viața celui mai controversat reprezentant al monarhiei romane. Colecția cuprinde șase volume, atent ingrijite…

- Shyla Roe lanseaza „T3ARs”, un EP format din cinci piese despre adolescenți și pentru adolescenți, despre bucurii mici și evenimente care par devastatoare, despre energie și tentații, despre necunoscut și descoperiri interioare. „T3ARs” este un EP format din cinci piese: piesa principala, care poarta…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…