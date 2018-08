Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 435 de persoane au primit ingrijiri in contextul mitingului care a avut loc vineri, in Piata Victoriei din Capitala, potrivit unui date preliminare. Dintre acestea 45 de persoane au fost transportate la spital. Mitingul initiat de asociatii ale diasporei, marcat de numeroase confruntari…

- Filmul "3Faces", de Jafar Panahi, va fi proiectat in deschiderea Festivalului Anonimul, ce se desfasoara de luni pana duminica, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, regizorul kazah Emir Baigazin fiind invitatul editiei cu numarul 15 a evenimentului, informeaza organizatorii. "3 Faces", in regia lui…

- Cea de-a 15-a editie a Festivalului International de Film Independent Anonimul propune, in perioada 6-12 august, filme prezentate in premiera in Romania, un program special dedicat regizorului Emir Baigazin, ce va fi recompensat anul acesta cu Trofeul Anonimul pentru contributia sa la frumusetea cinematografiei…

- Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL propune publicului filme prezentate in premiera in Romania, un program special dedicat regizorului Emir Baigazin, dezbateri, precum și o serie de concerte și DJ set-uri.

- Volvo XC40 a primit cinci stele și rating-uri de top in cadrul testelor Euro NCAP 2018, adaugand un nou premiu in palmares. Astfel, XC40 devine una dintre cele mai sigure mașini pe șosea, alaturandu-se performanțelor obținute anterior de SUV-urile Volvo din seria 60 și 90. Testarile Euro NCAP 2018…

- Lungul drum catre Capitala si orele de asteptare in Piata Victoriei au facut ca multi oameni sa cedeze la mitingul de aseara al PSD. Peste o suta de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar 34 au fost duse de urgenta la spitalele din Bucuresti.

- Organizatiile PSD din tara au mobilizat pentru mitingul de sambata seara, fiecare, de la sute la cateva mii de oameni, care se vor deplasa spre Capitala cu sute de masini personale, autocare, microbuze si chiar garnituri de tren inchiriate, conform...