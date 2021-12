Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase persoane au apelat sambata la Twitter pentru a raporta probleme privind utilizarea Facebook, cu fotografii ale site-ului afișand un mesaj de eroare: „Ne pare rau, ceva a mers prost”. In total au fost raportate 346 de probleme in ultimele 24 de ore, potrivit Down Detector citat de publicația…

- Cultura poate reprezenta sansa prin care o comunitate sa fie recunoscuta la nivel international. Cluj-Napoca a intrat in reteaua oraselor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alaturi de Cannes (Franta) si Gdynia (Polonia), devenind primul oras din tara noastra membru al acestei prestigioase…

- Doua dintre cele mai apreciate lungmetraje prezentate anul acesta la Cannes si o selectie de scurtmetraje recent premiate de importante festivaluri europene sunt incluse in programul Golden Shorts al Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF).

- Filmul animat „Flee” si drama „The Worst Person in the World”, premiate intre altele la festivalurile Sundance si Cannes, sunt propunerile Danemarcei si Norvegiei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2022, conform news.ro „Flee”, regizat…

- Un grup de hipopotami, care reprezinta o moștenire nedorita in urma morții celebrului șef columbian al cartelului drogurilor Pablo Escobar, este sterilizat. Potrivit BBC, Escobar, impușcat de poliție in 1993, este cel care a importat ilegal animale exotice. Inclusiv aceasta „pereche” de hipopotami –…

- Aplicația Tinder lanseaza o noua funcție „Plus One”, care ar trebui sa-I ajute pe utilizatori sa gaseasca o partenera de nunta. Opțiunea va semnala celorlalți faptul ca persoana fie cauta un partener de nunta, fie este dispusa sa fie partener pentru altcineva. In acest proiect, Tinder colaboreaza cu…

- Invațatorii sunt invitați sa-și inscrie elevii in program. Pandemia generata de Coronavirus ne-a schimbat tuturor modul de viața cu care eram obișnuiți. In mod special, elevii și cadrele didactice au fost nevoiți sa faca cele mai multe eforturi pentru a se adapta noilor condiții. Printre ei s-au numarat…

- Au inceput inscrierile la Loteria Vaccinarii, anunța Ministerul Sanatații. Incepand de astazi, de la ora 12.00, toate persoanele imunizate cu schema completa și care dețin certificat digital al UE privind