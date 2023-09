Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea chineza Hong Kong au cazut vineri dimineața, timp de o ora, cele mai puternice precipitații inregistrate vreodata in centrul financiar, provocand inundații masive și perturbari ale traficului rutier și feroviar, la mai puțin de o saptamana de la trecerea taifunului Haikui

- Meteorologi: Ultimele trei luni au fost cele mai calduroase inregistrate vreodata pe Terra Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) a anunțat ca ultimele trei luni au fost cele mai calduroase inregistrate vreodata pe Terra, cu temperaturi record care au ridicat preocupari semnificative in ceea ce privește…

- Luna iulie din 2023 a batut recordul celei mai calde luni inregistrate vreodata pe Terra, cu 0,33°C in plus decat luna care detine pana in prezent recordul - luna iulie din 2019 -, anunta marti serviciul european C

- Capitala chineza Beijing, afectata de inundatii devastatoare, a fost lovita in ultimele zile de cele mai abundente precipitatii din ultimii 140 de ani, cand au inceput masuratorile, au anuntat miercuri serviciile meteorologice, relateaza AFP, potrivit Agerpes.

- 53 de localitati din 22 de judete AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CT, CV, HR, HD, MM, MS, NT, OT, SM, SB, SV si TL si municipiul Bucuresti au fost afectate, in cursul zilei de ieri, de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase.Potrivit IGSU, pompierii au depus eforturi pentru degajarea unor…

- Vara anului 2023 se anunța, progresiv, ca fiind in afara analelor omenirii, cu confirmarea joi, 6 iunie, de catre Observatorul european Copernicus ca efectul combinat intre schimbarile climatice și revenirea fenomenului El Nino determina creșterea considerabila a temperaturilor oceanelor și a Terrei…