Stiri pe aceeasi tema

- Ghețarii și calotele glaciare din doua arhipelaguri aflate in regiunile arctice ale Rusiei pierd in fiecare an o cantitate de apa topita care ar putea umple cinci milioane de piscine olimpice, conform unui studiu publicat in aceasta saptamana, relateaza Agerpres , care citeaza Science Daily. Potrivit…

- Regiunea arctica a Rusiei este puternic afectata de incalzirea climei. Ghetarii si calotele glaciare din doua arhipelaguri pierd o cantitate de apa topita care ar putea umple aproape cinci milioane de piscine olimpice in fiecare an, conform constatarilor unui studiu recent.

- În partea arctica a Rusiei, schimbarile climatice determina topirea stratului de gheața, ceea ce face ca gazul acumulat în permafrost (solurile înghețate tot timpul anului la o adâncime între 2 și 15 metri) timp de mii de ani sa iasa la suprafața și sa dezvaluie viața antica…

- In partea arctica a Rusiei, schimbarile climatice determina topirea stratului de gheața, ceea ce face ca gazul acumulat in permafrost, timp de mii de ani sa iasa la suprafața și sa dezvaluie viața antica care a fost ingropata acolo, noteaza The Independent .

- In partea arctica a Rusiei, schimbarile climatice determina topirea gheții, ceea ce face ca gazul acumulat in permafrost (solurile inghețate tot timpul anului la o adancime intre 2 și 15 metri) timp de mii de ani sa iasa la suprafața și sa dezvaluie viața antica care a fost ingropata acolo, noteaza…

- Datele alarmante privind cantitațile uriașe de gheața care s-au topit au aparut intr-un studiu realizat de specialiștii din China.Potrivit cercetarii, planeta a pierdut aproximativ 87.000 de kilometri patrați de gheața in fiecare an, din 1979 pana in 2016. Astfel, experții atrag atenția ca suprafața…

- Datele economice prezentate de Comisia Națio- nala de Strategie și Prognoza (CNSP) arata ca va- loarea Produsului Intern Brut a scazut in pandemie, mai exact in anul 2020 comparativ cu anul 2019, in regiunea de Sud-Est a Romaniei, cu trei miliarde de lei. Mai exact, de la 108,8 miliarde de lei, acest…

- Administratia Joe Biden a cerut, marti, reducerea activitatilor militare in regiunea Oceanului Arctic si a criticat atitudinea Rusiei, care a evidentiat necesitatea aplicarii unor masuri pentru apararea propriilor interese in aceasta zona, potrivit Mediafax.