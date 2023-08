Registrele de pacienti - o necesitate vitala in Romania - pot prinde contur incepand cu bolile rare.

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sediu al Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca prinde contur pe zi ce trece și urmeaza sa devina locul in care studenții academiei vor putea studia in cele mai bune condiții.Ce s-a facut pana acum:▪️ la nivelul cladirilor ce vor gazdui universitatea, caminul studențesc,…

- Primaria Florești a demarat o acțiune in forța pentru debarasarea gunoaielor adunate pe raul Someș.La acțiunea de azi, ce a avut loc in zona strazilor Tineretului și Crișan, au participat: 2 echipe acțiuni speciale SASS, 2 echipe intervenție jandarmi, 8 polițiști IPJ Cluj, 15 polițiști locali Florești,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se afla in Romania intr-o vizita neoficiala, așa cum au subliniat atat partea maghiara cat și Guvernul Romaniei. Cu toate acestea, premierul Ungariei a avut intalniri, la București, cu premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Sorin Grindeanu și cu președintele UDMR, Kelemen…

- Ce faci atunci cand drumul vieții tale trebuie sa continuie? Accepți provocari care te ajuta sa te dezvolți, sau alegi sa te lași purtat de val? Oricare ar fi raspunsul tau, ai șansa sa le faci pe amandoua, alegand Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. Alege sa fii student la unul dintre programele…

- Aproximativ 24 de banci centrale din economiile avansate si emergente sunt asteptate sa aiba in circulatie monede digitale pana la finele acestui deceniu, se arata intr-un sondaj efectuat de Banca Reglementelor Internationale (BRI), transmite Reuters, relateaza Agerpres.Bancile centrale din intreaga…

- In comuna suceveana Șcheia se ridica una dintre cele mai interesante construcții din județ dar și din țara care va avea o arhitectura futurista și care va fi simbolul localitații (foto). Este vorba de noul Complex cultural sportiv. Așa cum ne-a dezvaluit primarul Vasile Andriciuc, complexul va avea…

- VIDEO| NOUL MALL din Alba Iulia prinde contur: Se muncește in ritm susținut in zona viitorului complex comercial VIDEO| NOUL MALL din Alba Iulia prinde contur: Se muncește in ritm susținut in zona viitorului complex comercial Lucrarile la noul mall din Alba Iulia se afla in prezent in plina desfașurare.…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu cel mai important constructor roman, omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, poreclit „Regele asfaltului”. Intalnirea nu a fost anunțata in programul oficial al premierului.„Premierul a ținut sa aiba o discuție cu cel mai important constructor roman, inainte de…