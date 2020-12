Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din Indonezi a fost pus sub acuzare in Statele Unite pentru sustragerea mai multor sute de mii de dolari de la profesionisti din industria cinematografica. Modul in care facea asta era insa uluitor: se deghiza si imita o serie de femei influente de la Hollywood. El a fost arestat…

- O infirmiera de la spitalul din Chester, vestul Angliei, a fost arestata si acuzata astazi de opt crime si de zece tentative de ucidere a unor nou-nascuti, a declarat politia locala intr-un comunicat, potrivit Agerpres.Lucie Letby, o infirmiera in varsta de 30 de ani, este acuzata de 8 crime si de 10…

- Multe țari cer rezultatul negativ al unui test pentru coronavirus, inainte de a intra pe teritoriul lor, odata cu creșterea numarului de cazuri la nivel mondial, dar obținerea unui test la timp poate fi dificila pentru calatori. Astfel ca unii turiști au sfidat regulile și au cumparat ilegal rezultatul…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…

- Autor: Publicat: 23 Octombrie, 2016 - 18:34 Stelian ȚURLEA Semnalam/prezentam astazi o carte de debut care a uimit lumea literara engleza. Autoarea se numește Megan Campisi, a absolvit Universitatea Yale și are un masterat de la Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq din Paris. A primit premiile…

- Un adolescent din Marea Britanie va trebui sa plateasca o amenda de 10.000 de lire sterline pentru gazduirea unei petreceri in casa cu peste 50 de oaspeți, cu doar o zi zile inainte de intrarea in vigoare a noilor restricții de coronavirus, noteaza The Guardian.Poliția din Nottinghamshire spune ca tanarul…