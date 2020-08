Stiri pe aceeasi tema

- Corespondența secreta dintre Regina Elisabeta a doua și fostul guvernator al Australiei John Kerr a fost facuta publica astazi, dupa patru ani de procese. „Scrisorile palatului”, cum au fost numite, sunt legate de demiterea premierului australian Gough Whitlam, in 1975, intr-una dintre cele mai grave…

- Dintr-o sala a Castelului Windsow, Regina a petrecut 20 de minute vorbind cu restul femeilor despre experiențele prin care au trecut și punand intrebari despre presiunile cu care se confrunta. Intr-un videoclip distribuit pe contul de Twitter al Familiei Regale, Regina Elisabeta se arata interesata…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 94 de ani, a fost fotografiata calare in curtea palatului Windsor, aceasta fiind prima aparitie a suveranei dupa ce s-a plasat in autoizolare.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost fotografiata calarind in imprejurimile Castelului Windsor, aceasta fiind prima apariție publica a suveranei de 94 de ani de la intrarea sa in izolare ca urmare a pandemiei.

- Meghan Markle și Prințul Harry s-au mutat la Windsor dupa nunta lor regala, insa un prieten apropiat celor doi susține ca ducesa s-a simțit ca o intrusa și i-a fost greu sa fie atit de departe de prietenii ei. Meghan era „convinsa ca exista o conspirație impotriva ei” dupa nunta cu Harry și intotdeauna…

- Regina Elisabeta a II-a a fost nevoita sa faca un gest „extrem” pentru a evita o intalnire neprevazuta cu Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitei oficiale a dictatorului roman, in 1978, la Palatul Buckingham. Nicolae și Elena Ceaușescu au calatorit in 1978 in Regatul Unit, intr-o vizita oficiala de stat.…