Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a implineste marti 94 de ani. Evenimentul, sarbatorit de obicei in familie, va fi marcat anul acesta de si mai multa discretie. Regina Elizabeth a II-a s-a nascut pe 21 aprilie 1926,...

- Aniversarea Reginei Elisabeta a II-a nu va fi marcata prin evenimente speciale, afirma sursele de la Palatul Buckingham. "Nu vor exista salve de tun. Maiestatea Sa a dorit ca nici o masura speciala sa nu fie implementata pentru a autoriza salvele de tun, deoarece nu considera ca ele ar fi potrivite…

- Astazi este ziua Reginei Elisabeta a II-a, care implinește 94 de ani. Va sarbatori discret din cauza pandemiei de coronavirus, care modifica și tradițiile regale din Marea Britanie. Deși s-a nascut pe 21 aprilie 1926, regina este sarbatorita și in iunie, ceremonia fiind una oficiala care are legatura…

- Suverana le considera „nepotrivite” in plina pandemie de coronavirus, care a facut peste 14.000 de victime in Marea Britanie, a declarat sambata o sursa de la Palatul Buckingham pentru AFP. Regina Marii Britanii va implini marti varsta de 94 de ani. Data aniversarii sale este marcata in fiecare an…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii isi va sarbatori ziua de nastere intr-o maniera discreta, saptamana viitoare, fara traditionalele salve de tun trase in onoarea sa, informeaza Agerpres. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va implini, marti varsta de 94 de ani. Data aniversarii sale este…

- Regina Elisabeta a II-a isi va sarbatori ziua de nastere intr-o maniera discreta saptamana viitoare, fara traditionalele salve de tun trase in onoarea sa, pe care suverana le considera "nepotrivite" in plina pandemie de coronavirus, care a facut peste 14.000 de victime in Marea Britanie, a declarat…

- "Va vorbesc intr-o perioada dificila. Vreau sa mulțumesc tuturor celor din sistemul de sanatate, celor care au roluri esențiale in societate, care iși continua munca de zi cu zi in afara casei pentru a ne ajuta pe toți. Tot ceea ce faceți e apreciat și fiecare ora a voastra de munca ne aduce mai…

- Este gata! Regina a semnat și Marea Britanie a ratificat Acordul Brexit Regina Elizabeth a II-a a semnat joi Acordul Brexit, a declarat Nigel Evans, vicepresedintele Camerei Comunelor.Acordul Brexit va trebui ratificat si de Parlamentul European inainte de 31 ianuarie, cand Marea…