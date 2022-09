Regina Elisabeta a II-a a murit. Charles devine regele Marii Britanii Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, a murit la 8 septembrie 2022, inconjurata de familie, la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Dupa moartea Reginei, Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii. ”Regina a murit in liniște la Balmoral, in aceasta dupa-amiaza. Regele si Regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce la Londra maine”, arata anuntul. Astazi, in afara porților Palatului Balmoralului, exista o atmosfera sumbra. Mai multe mașini au fost vazute intrand… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

