- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit iși poate lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Regele si Regina Consoarta se deplaseaza luni in capitala Scotiei, Edinburgh, unde printr o noua procesiune sicriul Reginei Elisabeta a II a este mutat de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles.O ceremonie religioasa este programata pentru ora 14:00 GMT. Seara va avea loc un priveghi pentru…

- Charles al III-lea a fost proclamat astazi, oficial, rege al Marii Britanii. Vineri seara, el a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta…

- Regina Elisabeta II a Marii Britanii a incetat din viata joi, la Balmoral, in Scotia, la varsta de 96 de ani. Potrivit informatiilor, sicriul cu ramasitele pamantesti ale reginei va fi transportat in urmatoarele zile la Edinburg, unde va fi depus in Palatul Holyroodhouse, resedinta oficiala a monarhilor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…