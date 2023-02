Stiri pe aceeasi tema

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei a vorbit recent despre cele doua intalniri pe care le-a avut cu Vladimir Putin. In varsta de 82 de ani și cu o domnie ce a depașit deja 50 de ani, regina spune ca a fost marcata de privirea rece a președintelui rus, relateaza vineri dpa.

- Vorbind joi, 19 ianuarie, in fața participanților la forumul economic de la Davos, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca nu a ințeles pe deplin cine ia acum deciziile la Kremlin și daca președintele rus Vladimir Putin mai este in viața, transmite BBC . Liderul ucrainean s-a referit…

- Putin insuși crede probabil ca misiunea sa este de a invinge SUA, de a stabili o noua ordine mondiala, in care Rusia va fi principalul actor etc. Dar el se inșeala. Misiunea lui este de a distruge Rusia. Și a reușit.

- Vladimir Putin "este ținut in viața de catre medicii straini, pentru a-și continua razboiul in Ucraina". Medicii au folosit cele mai recente tratamente occidentale, pentru a incerca sa-i opreasca cancerul (și, prin urmare, raspandirea lui), dar este posibil ca țarul "sa se afle acum in ultimul an…

- Fostul șef al agenției spațiale ruse a fost ranit, miercuri, in urma unui atac cu obuze, relateaza agenția rusa de stat TASS. El a fost internat, au anunțat oficiali ruși, iar viața acestuia nu este in pericol. „Un hotel dintr-o suburbie a Donetkului, care gazduia o echipa de consilieri militari condusa…

- Rușii din regiunile cele mai izolate ale Rusiei sunt lasați sa inghețe, in timp ce președintele țarii Vladimir Putin cheltuiește zeci de miliarde de dolari purtand un razboi de cucerire in Ucraina.