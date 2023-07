Stiri pe aceeasi tema

- Doua zodii din horoscop se vor bucura de una dintre cele mai bune perioade de pana acum și vor avea reușite pe toate planurile. La locul de munca vor fi in centrul atenției și vor fi rasplatiți pentru toata munca depusa de-a lungul timpului. Daca pana acum au avut parte de cheltuieli neprevazute, de…

- Președintele de onoare al lui Bayern, Uli Hoenes, 71 de ani, susține ca bavarezii nu ar da niciodata 150 de milioane de euro, cat solicita patronul lui Napoli in schimbul lui Victor Osimhen. In schimb, susține ca, deși afacerea „Harry Kane” e de asemenea costisitoare, „vorbim de un jucator care te poate…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi se vor bucura de cea mai buna perioada de pana acum și vor fi in centrul atenției. Nativii vor da lovitura pe toate planurile și iși vor duce la capat proiectele. Iata care sunt cele doua zodii norocoase!

- Presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat ca multi dintre mercenarii Wagner, companie militara privata care s-a revoltat la sfarsitul saptamanii trecute impotriva conducerii militare de la Moscova, vor continua sa serveasca Rusia.

- Luna iulie vine cu vești foarte bune pentru o zodie! Acești nativi vor fi de neoprit in perioada urmatoare și vor avea parte de tot ce au visat vreodata. Ei se vor bucura de succes pe toate planurile. Destinul lor se va schimba radical incepand cu luna iulie.

- Un actor internațional și-a depașit limitele in momentul in care s-a cațarat pe zidul unei cladiri din Berlin, fara hamuri ajutatoare. Trecatorii au ramas de-a dreptul stupefiați de ceea ce ochii au putut sa vada și nu s-au sfiit sa surprinda momentul cu telefonul mobil, potrivit click.ro. Jared Leto…

- Gabriela Cristea a avut prima reacție dupa ce s-a spus ca a intrat in direct la TV in stare de ebrietate. Prezentatoarea TV a transmis primul mesaj in care iși exprima parerea de rau cu privire la cele intamplate.Zilele trecute Cristea a fost acuzata de Viperele Vesele, cele care știu toate dedesubturile…