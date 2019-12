Regele și regina Suediei au impresionant la sosirea in India, acolo unde se afla in vizita oficiala. Gestul facut de cei doi pe aeroport a impresionat pe toata lumea: și-au carat singuri bagajele de mana, transmite India Today, citata de Mediafax.Regele Carl Gustaf Folke Hubertus și regina Silvia Renate Sommerlath se afla in India pentru o vizita oficiala de cinci zile.La sosirea pe aeroportul din New Delhi, regele și regina Suediei au fost așteptați la eroport de un membru al Parlamentului și nu au dorit o recepție fastuoasa.#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest…