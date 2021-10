Epoca mancarii ieftine in Marea Britanie din ultimii 20 de ani a luat sfarsit, iar inflatia preturilor alimentelor ar putea atinge un ritm de doua cifre din cauza unul val de cresteri ale costurilor care are loc in lantul de aprovizionare, potrivit proprietarului 2 Sisters Group, cel mai mare producator britanic de pui, Ranjit Singh Boparan(supranumit ”Regele puilor”), transmite Reuters.