Stiri pe aceeasi tema

- La doar 17 ani, David Popovici este deja o legenda a natației mondiale. Sportivul nostru a cucerit aurul european (și) la 200 m liber, dupa ce a fost inregistrat la Roma cu al treilea cel mai bun timp din istorie pe aceasta distanța.

- David Popovici a devenit cel mai rapid inotator din lume! Sportivul s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, dupa ce a obtinut cel mai bun timp din semifinale.

- Regele natației in cursa de 100 de metri liber a intrat din nou in bazinul de la Roma, la cateva ore dupa succesul fantastic de sambata seara. David Popovici a concurat duminica dimineața in serii la 200 de metri liber și la ștafeta de 4×100 m liber. Duminica seara s-a calificat in finala la 200 […]…

- David Popovici (17 ani) a devenit campion european, sambata seara, in proba de 100 m liber, la Roma. Sportivul de la Dinamo a incheiat proba cu timpul 46,86, cel mai bun reusit vreodata de un inotator. Timpul e sinonim cu un nou record mondial, record european, record mondial de juniori, record european…

- Medaliat cu aur la 100 metri liber, la Campionatele Europene de Inot, David Popovici anunța ce obiectiv indrazneț are in vizor. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit cele mai importante știri de la Campionatele Europene. Sportivul de la CS Dinamo a scris istorie…

- David Popovici a postat un mesaj motivational pe Facebook, in limba engleza, la puțin timp dupa ce a cucerit aurul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Roma și a doborat un record vechi de 13 ani. „Succesul vine din a ști ca ai facut tot posibilul pentru a deveni cel mai…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in finala probei de 100 m liber, duminica, in cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, cu timpul de 47sec69 100 si a obtinut al patrulea sau titlu continental dupa cele de la 50 m liber, 200 m liber si stafeta de 4x100…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…