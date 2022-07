Stiri pe aceeasi tema

- Traficantul de droguri Rocco Morabito a ajuns, miercuri, in Italia, dupa ce a fost extradat din Brazilia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, relateaza Reuters. Supranumit "regele cocainei din Milano", Morabito a fost retinut anul trecut, dupa doua decenii de cand fusese dat in urmarire.

- UPDATE, ora 12:50 – Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, printre persoanele afectate de prabusirea ghetarului Marmolada, din muntii Alpi, Italia, nu au fost identificati cetateni romani, iar cautarea persoanelor disparute a fost suspendata temporar, din cauza vremii. Potrivit…

- Peste 100 de pasageri care trebuiau sa zboare in aceasta dimineața de la Suceava la Bergamo – Milano, in Italia sunt blocați de mai multe ore in Aeroportul „Ștefan cel Mare" dupa ce aeronava companiei Ryanair s-a defectat. Cursa aeriana spre Bergamo ar fi trebuit sa decoleze de la ...

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, nu va fi extradat din Italia. Avocatul lui Mario a declarat ca judecatorii din peninsula au respins mandatele europene de arestare, conform Digi24. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune ca judecatorii de la Curtea de Apel…

- Opera Nationala Romana din Iasi programeaza la finalul acestei saptamani doua reprezentatii ale baletului clasic "Don Quijotte", de Ludwig Minkus. Spectacolele vor avea loc sambata si duminica, cu incepere de la ora 18:30. Evenimentele vor fi dirijate de Svetlana Popov, de la Teatrul National de Opera…

- Imaginația infractorilor este mereu și oriunde, debordanta. Nici nu conteaza ca ei acționeaza in Romania, in China, in Italia ori pe luna. Tot ce e important este sa le iasa un caștig din orice și din nimic. Doi barbați din Milano și-au tras uniforme de carabinieri și s-au dus in Piața Municipala a…