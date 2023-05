Regele si regina au sosit mai devreme decat era stabilit la Westminster Abbey si au fost nevoiti sa astepte in trasura.Printul si printesa de Wales, insotiti de printesa Charlotte si printul Louis, ar fi intarziat, astfel ca ei s-au alaturat procesiunii regelui in Westminster Abbey, nu au intrat inainte.Un expert in citirea buzelor a spus pentru Sky News ca regele s-a plans inaintea ceremoniei: „Nu putem fi niciodata la timp. Da, sunt... Este ceva negativ. Intotdeauna exista ceva... Este plictisitor”.William si Kate ar fi trebuit sa ajunga la Westminster Abbey pentru ceremonie la ora locala 10.45,…