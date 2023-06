Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea si-a sarbatorit oficial sambata ziua de nastere, prima in calitate de suveran, cu traditionala parada militara Trooping the Colour, care s-a incheiat cu aparitia familiei regale la balconul Palatului Buckingham de unde a urmarit un spectacol aviatic pe cerul Londrei.

- Prințul Louis a uimit pe toata lumea, sambata, la ceremonia militara „Trooping the Colour”. Fotografii prezenți la parada aniversara a Regelui Charles l-au surprins in ipostaze de-a dreptul adorabile și umoristice. Imaginile cu cel mic te vor topi. Prințul Louis a uimit pe toata lumea la „Trooping the…

- Monarhul britanic a luat parte sambata, 17 iunie, la primul eveniment „Trooping the Colour” organizat dupa preluarea tronului. Gestul istoric facut de Regele Charles la prima parada aniversara de ziua lui. Sute de militari și cai au defilat in cadrul unui spectaculos eveniment militar din centrul Londrei.…

- Regele Charles al III-lea si-a sarbatorit oficial sambata ziua de nastere, prima in calitate de suveran, cu traditionala parada militara Trooping the Colour, care s-a incheiat cu aparitia familiei regale la balconul Palatului Buckingham de unde a urmarit un spectacol aviatic pe cerul Londrei, relateaza…

- Aproape zece mii de oameni au urmarit la Londra prima parada militara de ziua Regelui Charles. Suveranul a condus defilarea impresionanta dupa ce a inspectat trupele, Prințesa de Wales a stralucit, iar Regina Camilla a purtat o tunica roșie inspirata de uniforma militara.

- Regele Charles al III-lea participa calare la parada "Trooping the Colour", manifestare speciala ce marcheaza ziua de nastere a suveranului britanic, la 30 de ani dupa ce mama sa, regina Elisabeta a II-a a calarit pentru ultima oara in cadrul acestui eveniment, transmite sambata DPA.In cadrul evenimentului…

- Parada Trooping the Colour, sarbatoarea marcand ziua de nastere a monarhului britanic, are loc sambata, 17 iunie, la Londra si este pentru prima data cand aceasta ceremonie este dedicata noului monarh, Regele Charles al III-lea. 70 de aeronave vor survola cu aceasta ocazie celebrul bulevard The Mall…

- Vreme deosebit de calda la Londra, unde s-au inregistrat 30 de grade, o temperatura cu care mulți britanici nu sunt obișnuiți. Și chiar pe aceasta canicula, sute de soldați in uniforme groase au participat la repetițiile pentru parada dedicata Zilei Regelui.