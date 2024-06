Stiri pe aceeasi tema

- Catherine, Prințesa de Wales, și-a facut prima apariție publica de cand a fost diagnosticata cu cancer. Evenimentul a avut loc in timpul celebrarii oficiale a zilei de naștere a regelui, cunoscuta sub numele de Trooping the Colour. Catherine, adesea numita Kate, s-a alaturat familiei sale la balconul…

- Kate Middleton, sotia printului William al Marii Britanii, si-a facut prima aparitie publica sambata, la Londra, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu cinci luni, scrie digi24.ro .

- Prințesa Kate a Marii Britanii a sosit sambata la Palatul Buckingham, ea avand prima sa apariție publica de la operația chirurgicala de acum cinci luni, care a dezvaluit ca are cancer, noteaza Reuters, conform Hotnews. Postul de televiziune Sky News a aratat-o pe Kate, imbracata intr-o ținuta alba,…

- Printesa Kate, sotia printului William al Marii Britanii, si-a facut prima aparitie publica sambata, la Londra, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu peste cinci luni, relateaza Reuters si AFP.

- Kate Middleton, printesa de Wales va participa sambata la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din acest an dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Kate a declarat vineri ca face „progrese bune” in lupta cu boala, insa tratametnul…

- Printesa de Wales va participa sambata la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din acest an dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Kate a declarat vineri ca face "progrese bune" in lupta cu boala, insa tratametnul ei este in curs…

- Kate Middleton va participa, sambata, la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din 2024 dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Prințesa de Wales a transmis, vineri, ca face „progrese bune” in lupta cu boala, insa tratametnul ei este…

- Printesa de Wales va participa sambata la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din acest an dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Kate a declarat vineri ca face "progrese bune" in lupta cu boala, insa tratamentul ei este in curs…