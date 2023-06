Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Regele Charles al III-lea se afla in vizita in Romania. Este pentru prima oara cand un suveran britanic calca pe pamantul țarii noastre. Ce a spus fiul Reginei Elisabeta a II-a despre Romania.

- Suveranul britanic a fost intampinat de sateni cu mare bucurie și cu flori. Monarhul a fost, la randul sau, incantat de revedere. I-a salutat prietenește pe localnici și s-a oprit pentru cateva minute sa schimbe o vorba cu ei. Regele Charles a ajuns la proprietatea sa din Valea Zalanului, cu puțin inainte…

- Regele Charles a ajuns in Valea Zalanului din județul Covasna. Acolo, suveranul britanic a fost intampinat de localnici care i-au urat bun venit și i-au oferit flori.Bucuros de ospitalitatea romanilor, regele Charles i-a imbrațișat dupa care s-a dus in casa lui veche de 100 de ani. Suveranul britanic…

- Zeci de turiști și localnici l-au insoțit pe Regele Charles in drumul sau de la casa sa din Valea Zalanului spre locul unde au organizat un picnic in onoarea sa, cu produce tradiționale romanești atat de apreciate de monarhul britanic.

- Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care vine in Romania, a ajuns la Valea Zalanului, acolo unde a fost intampinat de localnici și copii cu flori și mesaje de „bun venit”. Suveranul britanic va ramane in urmatoarele zile in zona, acolo unde deține 3 case de oaspeți, vechi de 100 de ani,…

- Regele Charles al III-lea a ajuns in Romania la ora 15:30. Au aparut deja primele imagini cu suveranul britanic alaturi de președintele țarii noastre, Klaus Iohannis. Cei doi pareau destul de apropiați.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea. Suveranul a aterizat pe Aeroportul Baneasa la ora 14:55. Potrivit unor surse, Regele Charles ca pleca de la Cotroceni direct spre Valea Zalanului. Va ramane acolo pana marți, cand va merge la Viscri.…

- Astazi a avut loc mult așteptata ceremonie de incoronare a Regelui Charles al III-lea. Imagini rare cu fiul Reginei Elisabeta a II-a din perioada copilariei. Ce studii are suveranul britanic, dar și ce relație a avut cu tatal lui.